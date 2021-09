Roma 2021: Vivarelli (M5s) a Bonafoni, noi siamo a favore di tutte le donne, non solo di Lucha y Siesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No cara Marta non ci sto! Marta Bonafoni definisce la nostra Sindaca nemica delle donne. Detto da una donna mi colpisce molto. Per la Bonafoni Virginia è nemica delle donne perché non avrebbe salvato Lucha y Siesta, una realtà che nasce da un'occupazione in un luogo non propriamente adatto ad ospitare donne. Grazie al lavoro di questa Amministrazione, in particolare dell'Assessora alle Politiche Sociali Veronica Mammì le donne di quell'occupazione sono state ospitate in altre strutture più accoglienti e idonee". Lo scrive in un post su Facebook l'assessora uscente alla Politiche abitative di Roma del M5s Valentina Vivarelli commentando le parole della candidata al consiglio comunale per il centrosinistra Marta Bonafoni, Vivarelli aggiunge di essere "curiosa di sapere se comprare con soldi pubblici un luogo non adatto alle donne e che necessita di ulteriori interventi di ristrutturazione per renderlo tale, significhi essere a favore delle donne più di chi investe nel proprio patrimonio, recuperandolo e aprendo a tutte le realtà la possibilità di offrire questi servizi". (segue) (Rer)