Ponte Stretto: Cancelleri, 500 milioni per innovazione e prospettive per sostenibilità (2)

- Cancelleri ha colto l'occasione per illustrare tutti gli interventi ed i progetti che interesseranno l'area dello Stretto di Messina, di Villa San Giovanni e Reggio Calabria e che potranno essere realizzati grazie all'importante finanziamento previsto nel Pnrr di complessivi 500 milioni di euro. "Si procederà ad una riqualificazione delle stazioni ferroviarie, ad un miglioramento degli attracchi marittimi, all'acquisto di nuove imbarcazioni elettriche e Gnl e all'acquisto di 12 treni Frecciarossa da 4 vagoni ciascuno capaci di traghettare direttamente dalla Sicilia risparmiando 1 ora nei tempi di traghettamento. Si realizzerà anche un deposito di mezzi Gnl nel messinese per il rifornimento via mare e via terra dei mezzi. Si tratta di investimenti molto importanti che sottolineano la strategia che il governo nazionale ha disegnato per la Sicilia e per questo territorio", ha dichiarato sottosegretario, descrivendo lo spazio nel Pnrr riservato a questo territorio per rilanciarlo e sostenerlo. "Concludo sottolineando che le future realizzazioni rispetteranno assolutamente il piano Green Nazionale ed Europeo sulla sostenibilità ambientale prevedendo la transizione energetica della mobilità marittima", ha detto ancora Cancelleri. (Rin)