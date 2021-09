Libano: neo ministro Agricoltura, Paese al “collasso”, priorità ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un Paese in pieno “collasso” è necessario dare priorità ai cittadini. Lo ha dichiarato il neo ministro dell’Agricoltura del Libano, Abbas Hajj Hassan, evidenziando che il Paese è ora in piena fase di collasso. "Siamo a una svolta storica. La comunità internazionale ci osserva e useremo tutti i mezzi per salvare il Paese, economicamente, socialmente e politicamente”, ha affermato il ministro. “Le rivalità politiche continueranno senza dubbio, ma la priorità oggi è per i cittadini e le persone”, ha proseguito il ministro, sottolineando che per quanto riguarda l’agricoltura è necessario attendere l’effettivo passaggio di consegne. Il neo ministro Hassan ha ribadito la necessità di attendere che il governo stanzi un budget dedicato al settore dell’agricoltura prima di poter parlare di riforme in questo ambito.(Lib)