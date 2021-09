Spagna: Catalogna celebra festa Diada tra tensioni per avvio dialogo con Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Catalogna celebra oggi la festa sua festa nazionale, conosciuta come la "Diada" che commemora la caduta di Barcellona nelle mani delle truppe borboniche, durante la guerra di successione spagnola, in un clima di divisione e tensioni per il complesso tavolo di dialogo avviato con il governo di Madrid. La festa è iniziata con il tradizionale omaggio floreale a Rafael Casanova, uomo simbolo della resistenza catalana durante la guerra di successione spagnola nel 1714. Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), il Partito socialista catalano (Psc) ed i sindacati Unione generale dei lavoratori (Ugt) e la Confederazione spagnola della commissioni operaie (Ccoo) hanno inviato messaggi a sostegno del tavolo di dialogo che dovrebbe tenersi a Barcellona la prossima settimana. (segue) (Spm)