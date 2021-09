Spagna: Catalogna celebra festa Diada tra tensioni per avvio dialogo con Madrid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Psc, Salvador Illa, ha chiesto una Diada per tutti i catalani, lontano da appropriazioni simboliche ed ha auspicato un dialogo "sincero e onesto". Mentre Jordi Sanchez, segretario generale di Uniti per la Catalogna (JxCat), partito indipendentista che ha sempre espresso dubbi in merito alle trattative con l'esecutivo di Madrid, ha colto l'occasione per criticare il modo in cui è stato affrontato il dialogo con il governo e ha chiesto che sia portato avanti con maggiori richieste. Per il leader di Junts, quello che è successo con la sospensione del progetto di ampliamento dell'aeroporto El Prat di Barcellona dimostra la sua inaffidabilità. Il presidente della Generalitat, Pere Aragones, nel suo messaggio istituzionale in occasione della Diada ha chiesto "un'alleanza tra istituzioni, partiti, società civile e cittadini" per "rendere inevitabile il referendum". Secondo Aragones, il movimento indipendentista è sul punto di fare qualcosa che non era stato mai raggiunto prima: "aprire negoziati con lo Stato, da governo a governo, per affrontare come risolvere il conflitto". (Spm)