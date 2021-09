11 settembre: Di Maio, spartiacque epocale, in Afghanistan valutare con fermezza i talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia e la comunità internazionale valuteranno il governo dei talebani dai fatti e non dalle parole, e alla luce delle azioni di oggi non è possibile riconoscerlo. Lo ha detto il ministro agli Affari esteri ed alla cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel discorso video tenuto oggi, nel giorno del ventesimo anniversario degli attentati delle Torri Gemelle nel 2001. "Per 20 anni siamo stati al fianco del popolo afgano", ha detto Di Maio, ricordando gli attentati del 2001 come uno "spartiacque epocale", una data dalla forte carica simbolica "per i cittadini degli Stati Uniti e di tutti noi". "Coltivare la memoria è un atto che ci riguarda tutti e significa porre le basi della nostra coscienza", ha proseguito il ministro, per il quale l'impegno italiano in Afghanistan ha dato frutti come un tasso di educazione raddoppiato, e una collaborazione volta a formare cittadini "con una visione del mondo" rispettosa di valori comunitari. Quasi 5mila cittadini afgani sono stati messi in salvo dall'Italia nei giorni della presa del potere dei talebani. Nel ricordare la memoria dei 54 militari caduti nel paese, Di Maio ribadisce che con i talebani "serve fermezza" e invita ad una risposta collettiva, olistica, europea. (Res)