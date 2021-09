Egitto: presidente Al Sisi, necessario rispettare la libertà religiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario rispettare la libertà religiosa degli altri, così come la libertà di “non credere”. Lo ha dichiarato il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi durante un discorso a una conferenza dedicata alla strategia nazionale per i diritti umani. Al Sisi ha partecipato all'annuncio della strategia nazionale per garantire il rispetto dei diritti umani, che comprendono i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, nonché la salvaguardia dei diritti per le categorie più fragili tra cui donne, bambini, disabili e anziani. Al Sisi ha invitato i Paesi stranieri a non imporre richieste alla società egiziana in quanto “chi crede di essere diverso culturalmente e cerca di imporre la propria cultura a un’altra società ha un approccio dittatoriale”, ha affermato al Sisi, sottolineando che quello(Cae)