Rifiuti: Pedica (+Europa), litania Raggi su discarica è imbarazzante

- "La litania di Raggi sulla discarica è quanto di più imbarazzante ci possa essere. Dopo la bocciatura del Tar, la sindaca continua a incalzare sui social i suoi avversari per cercare di nascondere la realtà, ovvero che Roma per colpa sua è già una discarica a cielo aperto". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "Raggi la smetta di prendere in giro i romani - continua -. In 5 anni non ha fatto nulla. Di lei ricorderemo solo le chiacchiere al vento e il continuo scaricabarile".(Com)