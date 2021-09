Roma: Ricci (Sce) - Del Bello (Municipio II), riaprire subito stadio Flaminio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi un flash mob di fronte al Pala Tiziano per richiamare l'attenzione sul recupero dello stadio Flaminio e del Palazzetto dello Sport, "luoghi simbolo delle centinaia di opere abbandonate della capitale". L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini del Flaminio, è stata promossa da Michelangelo Ricci candidato al consiglio comunale con Sinistra civica ecologista. Sono intervenuti Francesca del Bello, presidente del municipio Roma II, Rino Fabiano, assessore allo sport e Corrado Torsello, candidato consigliere in municipio II. "L'ultima volta che sono entrato dentro il Flaminio ero lì come attivista di Scomodo, insieme ad altri cento ragazzi della mia età - dichiara Michelangelo Ricci -. Le mie idee non sono cambiate di una virgola, è una presa in giro parlare della costruzione di nuovi impianti se il Comune non riesce nemmeno a garantire l'utilizzo di quelli esistenti". (Com)