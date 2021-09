Vaticano: Salvini, ringrazio il cardinale Parolin, con la Chiesa confronto doveroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini ha ringraziato il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin per le parole benevole e incoraggianti che ha voluto esprimere nel commentare il mio incontro con monsignor Gallagher, persona eccezionale. "Sono convinto che oggi sia possibile e doveroso un confronto con il mondo della Chiesa su molti argomenti di grande attualità come il valore della vita e della famiglia, il ruolo della comunità internazionale nella costruzione della pace e la ricerca di un più diffuso benessere sociale per le persone più fragili e svantaggiate", ha aggiunto Salvini. (Rin)