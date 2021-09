Difesa: Yemen, coalizione intercetta e distrugge drone Houthi verso Khamis Mushait

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze della coalizione araba a guida saudita impegnate in Yemen hanno intercettato e distrutto un drone bomba lanciato dai ribelli sciiti yemeniti Houthi verso Khamis Mushait, città nel sud-ovest dell'Arabia Saudita. Lo rende noto l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Lo scorso 9 settembre le forze della Coalizione hanno distrutto altri tre droni esplosivi. “Le milizie Houthi prendono deliberatamente di mira civili e infrastrutture civili”, ha affermato la Coalizione in una nota, sottolineando il loro impegno per proteggere la popolazione da attacchi ostili. Le milizie sostenute dall'Iran hanno recentemente intensificato i loro attacchi contro obiettivi situati in Arabia Saudita, lanciando dozzine di droni esplosivi e missili balistici, la maggior parte dei quali intercettati e abbattuti dalla Coalizione araba.(Res)