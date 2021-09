Carceri: Cartabia, dovere istituzioni penitenziarie è diffondere speranza a tutti detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dovere imperativo delle istituzioni penitenziarie è infondere e diffondere speranza a tutte le persone detenute. Specie nei più giovani. La speranza di ciascuno di voi è speranza per l’intera società. Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, accogliendo il capo dello Stato Sergio Mattarella all'istituto penale per i minorenni di Nisida. "Presidente, la sua presenza oggi qui è per i nostri ragazzi come una mano tesa che infonde fiducia. Una mano tesa è ciò che rassicura quando bisogna fare un passo verso un percorso ignoto. Una mano tesa è il punto di appoggio che aiuta a trovare il proprio equilibrio di fronte alle vertigini della vita. Una mano tesa è un gesto che dice: mi interessi, mi sono accorto che sei in difficoltà, ho a cuore proprio te", ha detto la ministra. "Di questo dono La ringrazio, ancora, a nome dell’intera amministrazione penitenziaria e del Ministero della giustizia. Attraverso la Sua mano tesa, Presidente, tutta la Repubblica si mette in attesa di ciascuno di voi ragazzi, perché ciascuno possa librare il suo slancio verso un nuovo orizzonte, bello come bello è questo mare. E a ciascuno di voi ragazzi, dico: vi aspettiamo", ha concluso Cartabia. (Rin)