11 settembre: in corso la cerimonia di commemorazione a Ground Zero

- E' in corso a Manhattan, nel sito "Ground Zero", la cerimonia per commemorare i vent'anni dagli attentati che l'11 settembre del 2001 colpirono le Torri Gemelle a New York. Una cerimonia presieduta dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla presenza dei suoi predecessori Barack Obama e George Bush, e che si è aperta con l'osservazione di diversi minuti di silenzio in tributo ai 2.997 morti negli attentati, 2.753 dei quali caduti a New York. Dall'imponente memoriale costruito ai piedi dei nuovi grattacieli, dove un tempo sorgevano le Torri Gemelle del World Trade Center (Wtc), il silenzio è calato alle 8:46 (ora locale), l'ora in cui il primo aereo dirottato da cinque dei 19 jihadisti si schiantò contro la torre nord del Wtc. Altri cinque minuti di silenzio e tributi musicali - fra questi Bruce Springsteen - proseguiranno fino alle 12:30, con omaggi anche al Pentagono, dove un aereo si schiantò contro la facciata ovest dell'edificio alle 9:37. Assente l'ex presidente Donald Trump, oggi impegnato a commentare dal vivo un incontro di boxe al Seminole Hard Rock Hotel and Casino di Hollywood, in Florida.(Nys)