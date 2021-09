Germania-Polonia: colloquio Merkel-Morawiecki, discusso tema del Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2 è stato fra i temi discussi oggi a Varsavia durante l’incontro fra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier polacco Mateusz Morawiecki. Pur con il completamento dell’infrastruttura energetica nel Baltico, Merkel ha ribadito l’interesse della Germania a mantenere in ogni caso il transito del gas attraverso il territorio dell’Ucraina. "Abbiamo discusso delle relazioni in materia di energia, incluso il Nord Stream 2. Ancora una volta, ho sottolineato il fatto che il nostro desiderio è mantenere l'Ucraina come partner per il transito del gas russo. Il nostro accordo con gli Stati Uniti mira a garantire un'opportunità credibile affinché l'Ucraina rimanga un Paese di transito dopo la scadenza dell'attuale accordo di transito con l'Ucraina nel 2024", ha detto Merkel in conferenza stampa. (Vap)