Iraq: quattro morti in presunto attacco Stato islamico vicino a Makhmour

- Quattro persone sono morte in un presunto attacco dello Stato islamico (Is) che ha preso di mira due villaggi vicino a Makhmour, nel nord dell’Iraq. Lo rende noto l’emittente curdo-irachena “Rudaw”, secondo la quale l’Is non avrebbe ancora rivendicato gli attacchi. Secondo quanto riferito dal vice comandante della 14esima divisione dell’esercito iracheno, Idris Khidhir Saeed, un ordigno è esploso nel villaggio di Al Khattab questa mattina presto, mentre un secondo ordigno esplosivo ha colpito alcuni abitanti del vicino villaggio di Haj Ali che stavano prestando soccorso al villaggio confinante. Le due esplosioni hanno ucciso quattro persone, tra cui il sindaco di Al Khattab, due agenti di polizia e un membro delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie a maggioranza sciita inquadrate nelle forze armate irachene). Secondo Saeed, Nove persone sono rimaste ferite in seguito alle due esplosioni.(Res)