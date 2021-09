Iran: direttore Aiea Grossi a Teheran per incontro vertici agenzia nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, incontrerà domani a Teheran i vertici dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi), l'agenzia nucleare civile iraniana. Lo ha dichiarato su Twitter l’ambasciatore iraniano presso l’Aiea, Kazem Gharibabadi. “Grossi si recherà a Teheran questo pomeriggio e domani incontrerà il vicepresidente della Repubblica islamica dell’iran e il capo dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica, Mohammad Eslami”, ha affermato Gharibabadi, evidenziando che le due parti rilasceranno una dichiarazione congiunta al termine dell’incontro. Secondo la fonte, Grossi dovrebbe rientrare lunedì a Vienna per riferire i risultati del suo colloquio al consiglio di amministrazione dell’Aiea.(Geb)