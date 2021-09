11 settembre: ambasciatrice Zappia, attacco ha diffuso sentimento di paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime degli attentati dell'11 settembre 2001. "Desidero unirmi al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nel riaffermare la vicinanza del popolo italiano alle famiglie delle vittime di quell'efferato attentato a tutto il popolo degli Stati Uniti", ha detto Zappia in una nota, ricordando le parole del presidente Sergio Mattarella sul "dolore di quella tragedia che ci ha uniti", e le 225 vittime italiane. "L'attacco dell'11 settembre, a cui ho assistito in prima persona a New York City, ha messo in evidenza brutalmente e nettamente che possiamo essere colpiti dal terrorismo nei luoghi in cui ci sentiamo più al sicuro. Ha diffuso un senso di paura e ha aumentato la nostra richiesta di sicurezza", prosegue Zappia, sottolineando che l'Italia è stata tra i primi Paesi amici e alleati a rispondere all'appello lanciato dagli Stati Uniti dopo gli attentati. Per la prima volta dall'istituzione dell'Alleanza Atlantica è stato invocato l'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico. (segue) (Nys)