11 settembre: ambasciatrice Zappia, attacco ha diffuso sentimento di paura (2)

- Negli ultimi due decenni, l'Afghanistan è stato teatro del nostro più grande impegno militare all'estero dalla seconda guerra mondiale. La nostra presenza non è stata vana. L'Afghanistan ha compiuto importanti progressi in termini di sviluppo e diritti umani, soprattutto per donne e bambini. Dopo la fine della fase di emergenza, quando l'Italia ha evacuato il maggior numero di afgani rispetto a qualsiasi altro Paese dell'Ue, siamo ora impegnati in una nuova fase, insieme agli Stati Uniti e ad altri alleati e in consultazione con tutti gli attori internazionali interessati. L'obiettivo è duplice: preservare i progressi compiuti dall'Afghanistan e garantire che l'Afghanistan non diventi, ancora una volta, un focolaio di terrorismo. L'11 settembre ha evidenziato che la sicurezza di un paese è intrecciata con la sicurezza di altri paesi e con la loro stabilità. Questa consapevolezza e il ricordo dell'11 settembre non possono che farci sentire ancora più vicini agli Stati Uniti, e motivare ulteriormente il rinnovato impegno dell'Italia per debellare il terrorismo - in tutte le sue forme, ha concluso Zappia. (Nys)