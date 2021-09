Regno Unito: fonti stampa, governo rivede leggi su pianificazione urbanistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico sta facendo marcia indietro sul suo impegno di rivedere le leggi sulla pianificazione urbana, ideate al fine di accelerare i progetti infrastrutturali con l'obiettivo di costruire 300 mila case all'anno in Inghilterra. Parte del "Progetto Velocità" del governo, le nuove leggi urbanistiche sono state annunciate nel più discorso della regina Elisabetta II, con l'obiettivo di modernizzare e semplificare il sistema in vigore e aumentare di oltre un terzo il numero di case in progettazione. Le riforme della pianificazione sono state accolte con critiche da parte degli attivisti, che hanno affermato che i cambiamenti porterebbero alla "suburbanizzazione" delle aree verdi senza fornire i necessari alloggi a prezzi accessibili. Come riferisce il quotidiano “The Guardian”, la notizia che i programmi potrebbero essere cancellati segue la sconfitta shock subita dei conservatori nell'elezione suppletiva di Chesham e Amersham a giugno, dove hanno vinto i liberaldemocratici. Nella corsa al voto, il leader Lib Dem, Ed Davey, ha affermato che se il suo partito avesse ottenuto il collegio elettorale del Buckinghamshire, che in precedenza era stato un seggio sicuro per i conservatori, la vittoria avrebbe rappresentato “un enorme mandato per quelli di noi che facevano campagna contro le riforme urbanistiche”. (Rel)