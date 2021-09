Carceri: Mattia (Pd), donne abbandonate senza assistenza, parto in cella Rebibbia grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia di una giovane donna detenuta a Rebibbia costretta a partorire in cella senza assistenza medica e ostetrica è agghiacciante e inaccettabile. Lo Stato ha l'obbligo di tutelare diritti e dignità delle persone sotto custodia, in particolare se si tratta di persone fragili come nel caso di una donna in stato di gravidanza avanzata". Lo dichiara in una nota Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX commissione del Consiglio regionale Lazio. "Ad aggravare la storia è il pregresso. Pare infatti che Arsa, la neomamma abbandonata a partire in cella, sarebbe stata presa in custodia carceraria in avanzato stato di gravidanza e per delle circostanze di reato che non avrebbe richiesto necessariamente la pena detentiva - aggiunge Mattia -. Questa brutta vicenda - continua Mattia - non può che rilanciare la richiesta a gran voce di spazi sicuri come Casa Leda per detenute con figli. La tutela della dignità non può che essere il faro di ogni azione relativa alle pene detentive. La legge è chiara - conclude Mattia - e mi coordinerò con il Garante dei detenuti del Lazio per verificare quanto accaduto. Rimane il peso umano e morale dell'immagine di Arsa e del suo piccolo, insieme alla coraggiosa compagna di cella, che lottano per la vita. Lo Stato e le Istituzioni non possono che stare dalla loro parte". (Com)