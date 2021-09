Milano: conclusi i lavori di riqualificazione in piazzale Bacone, sottoscritto patto per cura dell'area (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi ritocchi, con la colorazione della pavimentazione, sono in corso questo fine settimana per mano degli abitanti della zona. Con quello di piazzale Bacone sono quasi novanta i Patti di collaborazione che hanno permesso di sviluppare progetti e condividere responsabilità nell'amministrazione dei Beni Comuni in tutti i quartieri di Milano, soprattutto negli ambiti della cura e della rigenerazione urbana, delle piazze aperte, della pulizia da atti vandalici e graffiti, della creazione di giardini condivisi, di attività sociali, nella valorizzazione dei dati aperti e nell'assistenza spirituale. Buone pratiche, rese possibili dalla sinergia tra i vari assessorati coinvolti nei Patti con le realtà presenti sul territorio che vanno avanti da quando, nel 2018, l'Amministrazione comunale ha stilato le linee guida per la sperimentazione poi approdate, un anno dopo, nel "Regolamento sulla disciplina della partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei Beni Comuni urbani". (Com)