Roma: Raggi, microcredito alternativa facile per persone in difficoltà economica

- "Esiste un’alternativa facile, rapida e soprattutto legale per le persone che sono in difficoltà economica e che pensano che l’unica strada percorribile sia quella dell’usura: è il microcredito". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Un fondo da 3 milioni di euro che abbiamo messo a disposizione di quei cittadini che non possono accedere a prestiti secondo i canali ‘tradizionali’ - ricorda Raggi -. Questa mattina sono tornata a San Basilio dove sono esposte le fotografie di alcuni romani che hanno già beneficiato di questo strumento. Abbiamo raccontato cosa è e come funziona", conclude la sindaca. (Rer)