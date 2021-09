Afghanistan: capo aeroporto Kabul, scalo aereo pienamente operativo nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni l’aeroporto di Kabul sarà pienamente operativo per quanto riguarda i voli nazionali e internazionali. Lo ha reso noto l’emittente televisiva afgana “Ariana News”, riprendendo le dichiarazioni del capo dell’aeroporto, Abdul Hadi Hamdan, secondo il quale i voli nazionali sono già ripresi e sono in corso i preparativi per il ripristino del traffico aereo internazionale. "Sono in corso i lavori per riportare l'aeroporto alla normalità", ha affermato Hamdan, sottolineando che lo scalo aereo sarà pienamente operativo nel giro di qualche giorno. Il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thanii, ha confermato la ripresa dei voli civili interni in Afghanistan. “Oggi ci sono pochi voli interni, ma i nostri tecnici stanno lavorando a stretto contatto con gli afgani”, ha affermato oggi il ministro durante una conferenza stampa dopo un incontro con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Inotre, l’ambasciatore del Pakistan a Kabul, Mansoor Ahmad Khan, ha dichiarato che un C-130 dell’aeronautica pakistana che trasportava aiuti umanitari è atterrato oggi all’aeroporto di Khost, nell’Afghanistan orientale. Secondo quanto riportato, l’aereo trasportava beni di prima necessità tra cui medicinali e cibo.(Res)