Torino 2021: Conte, non ci sono le condizioni per appoggio del M5s al Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se andremo al ballottaggio, come credo, mi auguro che il Pd ci appoggi. Ma non ci sono le condizioni per dire, dopo gli atteggiamenti assunti dal Partito democratico torinese, che noi appoggeremo il Pd a Torino: i cittadini non capirebbero". Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, oggi in visita a Torino per sostenere la candidata sindaca del M5s, Valentina Sganga. "Con le forze dell'area di centrosinistra e con il Pd in particolare - ha aggiunto Conte - coltiviamo un dialogo continuo e constante. Ma in alcune realtà territoriali questo non è stato possibile, e una di queste è Torino. A me personalmente dispiace che non ci sia stata la possibilità, e non lo imputo certo al Movimento 5 Stelle, di creare un progetto comune con obiettivi condivisi per questa città. C'è stato un irrigidimento da parte del Pd locale, ne prendiamo atto". (Rpi)