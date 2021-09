11 settembre: Giacomoni (FI), in molti pensano 'aridatece Bush e Berlusconi'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'undici settembre 2001 una data indelebile nella mente e nel cuore di tutti noi. Tutti credo ricordiamo perfettamente dove eravamo e cosa stavamo facendo nel momento in cui in TV sono apparse le prime immagini del crollo delle torri gemelle. Lo afferma sui social il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Dobbiamo tutti ricordare quell'undici settembre del 2001 - ha aggiunto - per comprendere i 20 anni in Afghanistan. L'Occidente per difendersi decise di andare a combattere "l'esercito del male" in casa sua. Oggi, ahimè, credo che in molti pensino, senza dirlo, "aridatece Bush e Berlusconi". Oggi più che mai sono fondamentali i principi ed i nostri valori, i valori di Forza Italia, un Movimento liberale, cristiano, europeista e garantista. Valori immortali, che rappresentano la storia ed al tempo stesso il futuro del nostro Paese e di tutto l'Occidente". (Rin)