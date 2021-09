Milano: ballavano dentro al locale senza green pass né mascherine, multa da 1.900 euro al titolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, a Milano, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio predisposto a seguito di reiterate segnalazioni di assembramenti e disturbo alla quiete pubblica pervenute nei giorni scorsi dai residenti del quartiere Bicocca, i militari della compagnia carabinieri di Milano Porta Monforte, supportati dal nucleo carabinieri antisofisticazioni e Sanità di Milano, hanno ispezionato un esercizio commerciale sito in via Temolo, elevando nei confronti del titolare sanzioni per un importo complessivo di 1.900 euro per aver violato le disposizioni riguardanti le misure anti Covid, avendo consentito che i clienti ballassero all’interno del locale senza garantire il rispetto del previsto distanziamento tra gli avventori, l’utilizzo delle mascherine protettive da parte degli stessi e il controllo dei "green pass" all’ingresso. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie, l’omessa predisposizione della procedura di autocontrollo nella somministrazione dei narghilè e il mancato rispetto del divieto di fumo all’interno del locale. L’attività commerciale è stata sospesa per un periodo di cinque giorni. Complessivamente sono state controllate 30 persone e cinque veicoli. (Rem)