Bulgaria: elezioni parlamentari si terranno il 14 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove elezioni parlamentari in Bulgaria, le terze quest'anno, si terranno il 14 novembre. Lo ha annunciato oggi il presidente bulgaro Rumen Radev, spiegando che il voto si terrà dopo che il Parlamento avrà approvato le modifiche al bilancio statale 2021. Nella stessa data il Paese balcanico terrà anche il primo turno delle elezioni presidenziali. Radev, in corsa per la rielezione, ha affermato che tenere insieme i due voti farà risparmiare tempo e denaro dei contribuenti bulgari. "E' ovvio che le due campagne elettorali si svolgeranno nello stesso tempo e si fonderanno. Conterò sul sostegno di tutti i bulgari rispettabili sulle grandi questioni - la lotta contro la povertà e l'ingiustizia", ​​ha detto ai giornalisti il capo dello Stato. Radev ha detto che scioglierà il parlamento, nominerà un nuovo governo ad interim e fisserà una data per le elezioni generali una volta che i deputati avranno approvato la revisione del bilancio. (segue) (Seb)