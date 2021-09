Bulgaria: elezioni parlamentari si terranno il 14 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo parlamentare del Partito socialista bulgaro (Bsp) ha rimesso nei giorni scorsi il mandato conferitogli dal presidente Radev per la formazione di un governo. Si è trattato del terzo ed ultimo tentativo, come previsto dalla Costituzione bulgara, che apre così la volta a nuove elezioni anticipate e ad un esecutivo di scopo. Il mandato è stato restituito dalla leader del Bsp, Kornelia Ninova, a Radev. Il capo di Stato si è congratulato con il Bsp per la formazione guida del gruppo parlamentare, per l’approccio “responsabile” nei negoziati per formare un esecutivo. "Ahimè, ora ci troviamo di fronte a nuove elezioni e nuovi negoziati", ha detto Radev ripreso dai media bulgari. Ninova, da parte sua, ha affermato che il suo partito ha fatto del suo meglio in nome della "ragione, dialogo e responsabilità". (segue) (Seb)