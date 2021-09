Afghanistan: fonti stampa, talebani rafforzano controllo regione del Panjshir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno rafforzato il controllo sulla regione del Panjshir impedendo l’ingresso di cibo e giustiziando civili. Lo ha dichiarato una fonte del quotidiano statunitense “Washington Post”, ripreso dall’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, di proprietà saudita e con sede a Dubai. Secondo la fonte, i talebani hanno ucciso almeno otto civili che non erano “né sostenitori della resistenza né talebani”. Questa settimana, i talebani hanno annunciato che il Panjshir, l'ultima roccaforte del movimento di resistenza anti-talebana era sotto il controllo del gruppo. Tuttavia, il leader della resistenza Ahmad Massoud ha insistito che la lotta continuasse e ha chiesto una rivolta nazionale. Gli appelli di Massoud sono stati accolti con proteste in tutto il Paese a sostegno del suo movimento. La portavoce delle Nazioni Unite per i diritti, Ravina Shamdasani, ha affermato che i talebani hanno risposto con proiettili veri, manganelli e fruste e hanno causato la morte di almeno quattro manifestanti durante la repressione delle manifestazioni avvenute in questi giorni in varie città del Paese, tra cui Kabul ed Herat.(Res)