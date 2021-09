Roma 2021: Calabrese (M5s), aumentato bilancio rispettando legge, dobbiamo continuare così

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo aumentato da 1.600 a 1.900 euro il bilancio pro capite, 300 euro in più nelle tasche di ognuno dei quasi 3 milioni di residenti della Capitale. Come abbiamo fatto? Semplice, abbiamo amministrato rispettando la legge". Lo scrive in un post su Facebook il vicesindaco uscente del M5s Pietro Calabrese. "Non ne parla nessuno, ma è la cosa più importante di tutte. Il bilancio funziona così: ogni anno si rappresentano le richieste al ministero delle finanze, e l’anno successivo si manda il rendiconto con le fatture dei lavori e servizi resi a esito delle gare di appalto. Solo così si è nel diritto di poter richiedere risorse aggiuntive, come abbiamo fatto anno per anno, per ricostruire un bilancio adeguato a tutti i fabbisogni". (segue) (Rer)