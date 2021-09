Roma 2021: Calabrese (M5s), aumentato bilancio rispettando legge, dobbiamo continuare così (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima gran parte di questi lavori e servizi, soprattutto a riguardo delle manutenzioni delle strade, del verde, delle scuole, dei mercati… o non erano programmati quindi senza alcuna richiesta di fondi, oppure erano resi tramite affidamenti diretti", spiega Calabrese. Quei pochi lavori che venivano effettuati, totalmente al di sotto del fabbisogno, venivano pure affidati senza gare di appalto, sempre all'ultimo minuto con la scusa dell‘urgenza, da pagare però con i famosi debiti fuori bilancio negli anni a venire. Per cui è ovvio che non essendo in bilancio non potevano essere inseriti neanche nel rendiconto per dimostrare il reale fabbisogno al ministero, e le coerenti richieste aggiuntive. Motivo per cui il bilancio pro capite, nei decenni precedenti al nostro insediamento, invece di aumentare è diminuito, anno per anno, fino al nostro arrivo quando non abbiamo trovato nulla, zero soldi, né progetti o appalti. Figuriamoci se potevano esserci lavori pronti da avviare. Pertanto, avviare la ricostruzione del bilancio di Roma, il muro portante dell'amministrazione, è stato il primo passo". (segue) (Rer)