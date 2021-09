Roma: Gasparri, colpe della Raggi non siano pagate dai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Garante della Privacy ha comminato al Campidoglio e all’Atac una sanzione di circa 1,2 milioni di euro per irregolarità nella rilevazione dei dati al parcometro. La cronaca segna un altro punto a sfavore della Giunta grillina, questa volta su un tema particolarmente sensibile, come quello della tutela della riservatezza dei cittadini". Lo dichiara Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale, commentando la multa comminata dal garante per la protezione dei dati personali al comune di Roma e Atac. "Dalla ricostruzione dei fatti si capisce la debole struttura amministrativa del Campidoglio, incapace di governare anche solo le procedure per la raccolta dati al parcometro. Il fatto è di per sé sconcertante: qualcuno avrebbe potuto controllare, indisturbato, i movimenti delle persone attraverso la rilevazione della targa dei veicoli. La vicenda, poi, mette in evidenza un altro aspetto importante: chi paga gli errori della Raggi? I costi di una sanzione di 1,2 milioni di euro piovuta sul tetto del Campidoglio per errori manifesti della Giunta, da chi saranno sostenuti? Evidentemente dai romani; da quelle stesse persone che magari per distrazione o per la fretta si sono visti elevare multe al parcheggio per aver riportato in modo non esatto il numero di targa. Ora dovranno pagare gli errori della sindaca, dopo aver subito cinque anni di governo incapace. Quelle somme dovrebbero essere corrisposte da chi il danno l’ha causato e non da chi l’ha subito”, conclude Gasparri. (Com)