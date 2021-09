Roma 2021: Vivarelli (M5s) a Bonafoni, noi siamo a favore di tutte le donne, non solo di Lucha y Siesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'errore di Marta Bonafoni è scambiare il dito che indica la luna per la luna stessa. Noi siamo a favore di tutte le donne e non solo di alcune. Noi non sentiamo la necessità di ergere a emblemi singole associazioni, perché tutte le associazioni hanno pari dignità finché lavorano con passione e professionalità", continua Vivarelli. "Noi non vogliamo Tizio o Caio, vogliamo il meglio per le donne. Questo significa essere nemici delle donne per Marta Bonafoni! Beh, cara Marta, non mi piace affatto questa tua semplificazione. La sinistra è alla ricerca di simboli perché non ha contenuti. Mi dispiace per voi! Io voto per una donna in Campidoglio, la prima donna sindaco di Roma. Ps. Un'altra frase di Marta mi ha molto colpita. Quando afferma di volere "un'amministrazione che non guarda alla logica dei bandi ma si concentra sulla costruzione di reti e rapporti di fiducia. A noi invece ha stancato la logica di portare avanti l'amministrazione pubblica come se fosse il salotto di casa propria. Basta con gli amici e gli amici degli amici! Noi lavoriamo per una gestione trasparente e aperta a tutti", conclude l'assessora uscente. (Rer)