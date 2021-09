Milano: De Corato (Fd'I), bivacchi nei giardini di via Strozzi ogni notte, residenti denunciano degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho incontrato presso i giardini di via Strozzi angolo viale Caterina da Forlì un nutrito gruppo di cittadini che denunciano la grave situazione di degrado che va avanti da anni nel parco e nelle vie limitrofe" Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, membro della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia. "Gruppi di sudamericani e filippini ogni notte prendono possesso dei giardini e si ubriacano, lasciando a terra bottiglie, immondizia e quant'altro. Si accampano persino con sedie e tavolini per brindare in compagnia". "Quando il centrodestra guidava Milano - continua De Corato - abbiamo recintato e videosorvegliato quattro parchi importanti, Sempione, parco delle Basiliche, Alessandrini e parco delle Cave dotato di una control room interna e con un presidio di due auto dei vigili. Con l'arrivo del centrosinistra i controlli sono finiti e oggi ci ritroviamo in situazioni come quelle del parco di via Strozzi". "La mancanza di controlli ha lasciato allo sbando la zona" afferma Massimo Girtanner, candidato al Consiglio comunale di Milano. "I residenti non possono essere ostaggi di chi passa la nottata a ubriacarsi sulle panchine. Parliamo di 'feste', ovviamente abusive, con fino a 300 persone che bivaccano tra il parco e piazza Bande Nere. Serve una svolta, i milanesi mandino via Sala e il centrosinistra".(Com)