Liguria: ripartono le attività nei cantieri terzo valico dei Giovi a Castagnola e Cravasco

- Riaprono i cantieri Terzo Valico dei Giovi. Sono state infatti superate le criticità che avevano determinato il ricorso alla Cassa integrazione per circa 300 operai impegnati sui fronti di scavo, a Castagnola e Cravasco, grazie a un Accordo siglato oggi tra il General Contractor guidato da Webuild e il Ctg (Consorzio Tunnel Giovi), costituito dalle aziende Pizzarotti e Collini. L’accordo definisce infatti un percorso condiviso di superamento del contezioso che consentirà di riavviare progressivamente, dalla prossima settimana, tutti i cantieri. Tutti i lavoratori potranno così tornare in attività grazie anche all’adeguamento dei piani di sicurezza e ai riscontri forniti all’Asl in risposta al loro verbale del 9 agosto. L’accordo è il frutto di un intenso confronto fra le parti favorito dall’azione congiunta di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) e del Commissario straordinario Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova, Calogero Mauceri, che si è attivato in stretto raccordo con il Ministro Enrico Giovannini per approfondire i diversi aspetti critici, tecnici e amministrativi. Va dato atto alle Imprese di aver affrontato la situazione e risolto le controversie con un evidente senso di responsabilità e buon senso, consapevoli dell’importanza che questa grande opera ha per il territorio, con la volontà di portarla a termine nei tempi programmati. Importante anche l’attenzione che i sindacati hanno dedicato per risolvere la situazione attivandosi fin dalle prime ore della crisi, con l’obiettivo comune di garantire il lavoro agli operai. (segue) (Rin)