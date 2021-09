Liguria: ripartono le attività nei cantieri terzo valico dei Giovi a Castagnola e Cravasco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato così scongiurato il prolungato blocco dei lavori e un’eventuale compromissione del cronoprogramma dell’opera nel suo complesso. Possono così proseguire le attività di avanzamento dello scavo delle gallerie che ad oggi sono state realizzate per il 70 per cento, di cui il 30 per cento circa negli ultimi 20 mesi. Il percorso compiuto dimostra come il concertato intervento di RFI insieme al Commissario di Governo, sostenuto nella sua azione dalla viceministra Bellanova e dal ministro Giovannini, hanno posto le basi per una veloce soluzione della problematica e di quelle eventuali che si dovessero presentare in futuro. In questo processo tutti gli attori, iniziando dal ministro per proseguire con RFI e il Commissario, continueranno ad esercitare il loro ruolo favorendo l’interlocuzione e la mediazione con lo scopo primario, chiaro a tutti, di rispettare i tempi previsti per la conclusione dei lavori. (Rin)