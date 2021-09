Covid: Mulè, "vaccino uguale vita, basta prendere a schiaffi la realtà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sull'efficacia del vaccino sono chiari, anzi chiarissimi: Vaccino=Vita. Oggi l'ulteriore conferma. C'è ancora qualche apprendista stregone disposto a prendere a schiaffi la realtà con le sue ridicole teorie? Avanti così". Lo scrive in un tweet il Sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, alla luce dei dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità che rilevano una riduzione del 96 per cento di rischio di terapie intensive e decessi per le persone vaccinate. (Rin)