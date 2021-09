Myanmar: proseguono imboscate contro le Forze armate, almeno 20 morti negli scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 20 persone sono state uccise negli scontri scoppiati negli ultimi due giorni in Myanmar contro le forze di sicurezza del paese, con violenze continuate anche oggi. Lo riferisce il sito di informazione birmano "Irrawaddy", spiegando che le Forze di difesa popolare (Pdf) sono state oggetto di imboscate in tutto il paese, che hanno provocato vittime in particolare nelle regioni di Yangon e Magwe, mentre decine di persone sono morte nella repressione di nuove proteste da parte dei militari della giunta che ha preso il potere nel paese con il colpo di stato dell'1 febbraio scorso. Secondo fonti di "Irrawaddy", nel bilancio delle vittime ci sono anche tre militari della giunta, tra cui un vice comandante di battaglione, che sono stati uccisi giovedi nella cittadina di Sanchaung, nella regione di Yangon, quando i volontari delle forze Pdf hanno attaccato un veicolo militare. (segue) (Inn)