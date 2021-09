Myanmar: proseguono imboscate contro le Forze armate, almeno 20 morti negli scontri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 settembre il Governo di unità nazionale del Myanmar ha lanciato un appello per una “guerra difensiva popolare” contro la giunta. In un video pubblicato su Facebook, il presidente ad interim del Nug, Duwa Lashi La, ha parlato di “rivoluzione pubblica” e ha invitato tutti i cittadini “in ogni angolo del Paese” a “rivoltarsi contro il regime dei militari terroristi guidati dal generale Min Aung Hlaing”. Il Myanmar è nel pieno di un’acuta crisi da quando la giunta ha assunto il potere a poche ore dall’insediamento di un nuovo parlamento dominato dalla Lega nazionale per la democrazia (Lnd) di Aung San Suu Kyi, che aveva vinto le elezioni del precedente novembre contestate dai militari. Il golpe ha scatenato diffuse proteste e un movimento di disobbedienza civile cui la giunta ha risposto con la forza. Da allora, secondo l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici (Aapp), oltre mille persone sono rimaste uccise e migliaia sono state arrestate. Negli ultimi mesi la rivolta ha coinvolto anche i gruppi armati etnici attivi nelle zone periferiche del Paese, dove sono in corso intensi scontri. (segue) (Inn)