11 settembre: Bernardo, vicinanza e solidarietà agli americani e al presidente Biden

- Oggi siamo tutti americani. Lo ha detto il candidato sindaco di centrodestra a Milano, Luca Bernardo, a margine della presentazione della sua lista civica che si è tenuta oggi al Palazzo delle Stelline. "Alle 9.03 di vent'anni fa purtroppo il mondo è cambiato. Voglio esprimere vicinanza, solidarietà agli americani e al presidente Biden per quello che è successo, che ha talmente cambiato il mondo" ha detto Bernardo. "Io l'ho vissuto perché ero a lavorare a Miami, ero andato via da New York e ho visto gli americani colpiti nel profondo nell'anima" ha chiosato. (Rem)