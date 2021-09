Covid: Zingaretti, nel Lazio 83 per cento popolazione vaccinata, primi in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio l'83 per cento della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la sua visita alla struttura militare per l'emergenza Covid in via Prenestina a Roma. "Eravamo la regione carogna della sanità, oggi abbiamo l'83 per cento dei vaccinati e spero stasera sia l'84 per cento. Il Lazio è primo in Italia", ha spiegato Zingaretti. (Rer)