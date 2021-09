© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giorno 3 e Roberto Gualtieri ancora non ci ha detto dove vorrebbe fare la discarica voluta da Zingaretti. I romani continuano ad aspettare. No alla discarica di Zingaretti a Roma". Così in un tweet la sindaca uscente di Roma del Movimento 5 stelle Virginia Raggi. (Rer)