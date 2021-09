Libia: membro Alta commissione elettorale, ricevuta legge elezioni presidenziali dal parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il membro dell’Alta commissione elettorale della Libia, Abdel Hakim al Shaab, ha confermato ad agenzia “Nova” che la commissione ha ricevuto la legge sulle elezioni presidenziali dalla Camera dei rappresentanti. Questo è avvenuto dopo la pubblicazione della legge elettorale sul sito ufficiale della Camera dei rappresentanti. Nella giornata di ieri, le organizzazioni della società civile, personalità politiche indipendenti e molti cittadini hanno annunciato il loro rifiuto della bozza di legge sulle elezioni presidenziali pubblicata dalla Camera dei rappresentanti. Una lettera congiunta al segretario generale delle Nazioni Unite, Anto Guterres, all'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, e al capo Alta Commissione elettorale , Emad al Sayeh, respinge categoricamente il progetto di legge “per leggere il presidente in maniera illegale, in violazione delle disposizioni della dichiarazione costituzionale e delle disposizioni del regolamento interno della Camera dei rappresentanti". (segue) (Lit)