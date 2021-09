Libia: membro Alta commissione elettorale, ricevuta legge elezioni presidenziali dal parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, l'Alto Consiglio di Stato libico di Tripoli, l’organismo che svolge le funzioni di “Senato” della Libia, ha espresso il suo “totale rifiuto” della decisione del presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, di emanare “leggi unilaterali per le prossime elezioni”. In un comunicato diffuso oggi, il Consiglio di Stato ha accusato Saleh di “continuare a violare la dichiarazione costituzionale, l'accordo politico, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e persino i regolamenti interni del parlamento”. La nota afferma che “Saleh sta cercando di impadronirsi di poteri che non ha con l'obiettivo di ostacolare le prossime elezioni, "emanando deliberatamente una legge elettorale viziata, che sa benissimo essere inaccettabile". La dichiarazione ha aggiunto che il Consiglio di Stato ha preparato progetti di legge sul processo elettorale, d’intesa con la Camera dei rappresentanti, e di aver informato il capo della missione Onu, Jan Kubis, che a sua volta conosce l'importanza del consenso tra le due Camere. Il Consiglio di Stato ha invitato “la Corte di Cassazione a riattivare la Camera costituzionale a per prevenire questa violazione costituzionale”, sollecitando la Commissione elettorale a “ignorare questa legge unilaterale, contraria alla Dichiarazione costituzionale e all'Accordo politico”. (Lit)