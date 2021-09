Filippine-Cina: governo Manila, non riconosceremo nuova legge su Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine non riconoscerà la modifica della legge cinese sulla navigazione nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha dichiarato il ministro alla Difesa filippino Delfin Lorenzana, affermando che Manila ignorerà le nuove richieste di Pechino, in base alle quali le navi straniere che navigano nel Mar Cinese Meridionale sono tenute a riferire le proprie informazioni alle autorità cinesi. "La nostra posizione su questo è che non onoreremo quelle leggi cinesi nel Mar delle Filippine occidentali perché riteniamo di avere il diritto sovrano in queste acque. Quindi non riconosceremo questa legge", ha detto Lorenzana citata da "Al Jazeera". Il ministro ha parlato durante un evento sul Trattato di mutua difesa (Mdt) delle Filippine con gli Stati Uniti. (Fim)