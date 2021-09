© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’11 settembre di 48 anni fa i militari guidati da Augusto Pinochet destituirono e uccisero il presidente Salvador Allende, che era stato eletto solo tre anni prima. Non dimenticheremo mai questa pagina buia. Memoria è essere ieri come oggi a difesa della democrazia". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (Rer)