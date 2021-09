Milano 2021: Bernardo presenta lista civica, c'è il gran cuore della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista civica "Luca Bernardo sindaco" è stata presentata oggi al Palazzo delle Stelline di Milano, una lista "che è fatta di nomi che sono persone, persone della società civile, che lavorano tutti giorni e che he producono, non solo lavoro ed economia, ma soprattutto bene". Come ha aggiunto Bernardo a margine della presentazione, "molti vivono anche la vita associativa e di volontariato, una vita per gli altri. Ed è questo il bello di Milano: Milano ha un gran cuore, è inclusiva e soprattutto ha una visione che nei prossimi anni porterà Milano ad essere attrattiva per tutte le parti d'Europa e del mondo". Tra i nomi compaiono l'allenatore Antonio Genovese, la filantropa Maria Sole Brivio Sforza e il consigliere Manfredi Palmeri. "È ovvio che cerchiamo di ottenere il miglior risultato - ha aggiunto Bernardo - e vogliamo che siano riconosciuti questi milanesi, uomini e donne, che con storie diverse hanno deciso di correre per migliorare la nostra città". (Rem)