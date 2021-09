Energia: Alverà (Snam), bonus per aiutare famiglie in condizioni di povertà energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la ripresa dei consumi dopo la pandemia, tutte le materie prime stanno vivendo una fase inflattiva molto importante: soprattutto nel comparto dell’energia, visto che con il Covid si sono attivati meno progetti e scoperti meno giacimenti. Lo ha detto Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, durante un panel nel quadro del Verde e Blu Festival 2021. “La linea da tracciare non è distribuire soldi a pioggia per ridurre il prezzo di un paio di punti, non sarebbe sostenibile: bisogna mettere a fuoco chi è effettivamente in condizioni di povertá energetica, e fare una sorta di bonus energia per aiutare quelle famiglie”, ha detto. (Rem)