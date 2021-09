Sanità: Parente (Iv), grande tributo dei farmacisti nel continuum assistenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non dobbiamo mai dimenticarci il grande tributo che ha dato la categoria dei farmacisti in questo periodo di pandemia. Lo afferma la presidente della commissione igiene e sanità di Palazzo Madama Annamaria Parente partecipando all’evento di Cosmofarm, secondo cui il ruolo dei farmacisti nella prevenzione e nel long covid sta avendo un ruolo fondamentale con la fiducia valoriale che esprime competenza tecniche specialistiche e la capacità individuale di essere punto di riferimento per la cittadinanza. "Questa grande esperienza sul campo serve per rilanciare la medicina del territorio riformandola avendo un faro che è quello del continuum assistenziale tra casa, territorio, ospedale e viceversa e quello che i professionisti in autonomia possono fare in collaborazione con un lavoro sinergico", aggiunge. (Rin)