11 settembre: Rojc (Pd), ripensare sicurezza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripensare la sicurezza globale, per noi e le generazioni future, deve essere la priorità dell'Italia e dell'Europa, se non vogliamo cedere all'aggressività degli estremismi politico-religiosi e all'espansionismo delle altre potenze. In questo senso, i risultati delle elezioni in Marocco appaiono positivi. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), membro della commissione Affari esteri a Palazzo Madama in occasione del ventennale dell'attacco dell'11 settembre. "I valori democratici dell'Occidente faticosamente conquistati e difesi - continua la senatrice - non possono essere meccanicamente imposti in Paesi dalla storia e cultura radicalmente diverse. Ma i diritti delle persone restano la nostra stella polare: sono una conquista universale non un equivoco identitario". "Ricordare le vittime del terrorismo significa anche ascoltare, dialogare, ma soprattutto - conclude Rojc - vigilare per non essere ancora una volta superati dal precipitare di eventi che dovevano essere previsti e controllati". (Res)